«Горячо и трендово!» — 35-летний Милош Бикович щегольнул сменой имиджа
Милош Бикович перекрасился в блондина
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
Артист никогда не скрывал, что готов на любые жертвы ради роли.
35-летний Милош Бикович не замечен за частыми экспериментами с внешностью. Сербский красавчик много лет верен своему экранному образу, хоть и отмечал, что ради стоящей роли готов на любые жертвы.
Судя по всему, на днях любимчик публики все же подписал новый контракт. В личном микроблоге актер опубликовал свежее фото, на котором похвастался, результатом преображения. От густой каштановой шевелюры не осталось и следа: ее сменили светлые кудряшки.
«Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Вот делюсь, но пока ничего не могу рассказать», — подписал он снимок с неожиданным преображением.
Милош Бикович впервые решился на радикальные изменения.
В комментариях фанаты массово сошлись во мнении: перемены в образе пошли «холопу» только на пользу.
«Глаз не отвести», «Каков красавчик», «Обаяшка», «Ну нельзя же так шокировать! У фанаток сердечный приступ будет», «Невероятно хорош», «Горячо и трендово», — пишут ему.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров опять сменил имидж и удивил этим поклонников.
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