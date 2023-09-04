«Горячо и трендово!» — 35-летний Милош Бикович щегольнул сменой имиджа

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Алина Крылова
Алина Крылова 119 0

Милош Бикович перекрасился в блондина

«Горячо и трендово!» — 35-летний Милош Бикович щегольнул сменой имиджа

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Артист никогда не скрывал, что готов на любые жертвы ради роли.

35-летний Милош Бикович не замечен за частыми экспериментами с внешностью. Сербский красавчик много лет верен своему экранному образу, хоть и отмечал, что ради стоящей роли готов на любые жертвы.

Судя по всему, на днях любимчик публики все же подписал новый контракт. В личном микроблоге актер опубликовал свежее фото, на котором похвастался, результатом преображения. От густой каштановой шевелюры не осталось и следа: ее сменили светлые кудряшки.

«Новая роль. Новый образ. Новый риск. Новое путешествие. Вот делюсь, но пока ничего не могу рассказать», — подписал он снимок с неожиданным преображением.

Милош Бикович впервые решился на радикальные измененияМилош Бикович впервые решился на радикальные изменения. Фото: Instagram* / bikovic

В комментариях фанаты массово сошлись во мнении: перемены в образе пошли «холопу» только на пользу.

«Глаз не отвести», «Каков красавчик», «Обаяшка», «Ну нельзя же так шокировать! У фанаток сердечный приступ будет», «Невероятно хорош», «Горячо и трендово», — пишут ему.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров опять сменил имидж и удивил этим поклонников.

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