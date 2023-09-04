В окружении самых близких: умер лидер рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 60 0

Стивен Харвелл умер в своем доме в возрасте 56 лет

В окружении самых близких: умер лидер рок-группы Smash Mouth Стив Харвелл

Фото: www.globallookpress.com / MJT/AdMedia

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Музыкант скончался в своем доме от серьезного заболевания.

Лидер рок-группы Smash Mouth Стивен Харвелл скончался 4 сентября, в понедельник. Об этом сообщает издание CNN.

По данным СМИ, музыкант умер в своем доме в штате Айдахо в США в окружении семьи и друзей. Причины смерти пока не разглашаются. Однако известно, что рок-звезда долгое время боролся с серьезным заболеванием, но медицина оказалась бессильна. На днях его отправили домой, чтобы попрощаться с близкими.

В 2013-м году у рок-музыканта начались проблемы с сердцем, возникшие вследствие алкогольной зависимости. Более того, появились проблемы с речью и памятью. Тем не менее, карьеру Харвелл закончил только в 2021-м году, покинув группу. Музыканту было 56 лет.

Харвелл был одним из основателей и давним вокалистом группы Smash Mouth, наиболее известной своими синглами «All Star» и «I’m a Believer», занявшими первые места в чартах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему врачи давали Стивену Харвеллу всего неделю.

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