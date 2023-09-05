На счету ОПГ «Северские» может быть около 30 убийств

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 83 0

Представители группировки жестоко расправлялись с неугодными.

На счету ОПГ «Северские» может быть около 30 убийств

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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За 22 года существования членов банды «Северские», орудовавшей на территории Сергиево-Посадского округа с 1997 года, было заведено более 30 уголовных дел. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

В материале отмечается, что на счету ОПГ около 30 убийств и семи покушений. Следователи подчеркивают, что представители группировки пытались обогатиться за счет вымогательства денег у коммерсантов в основном в Сергиевом Посаде и Краснозаводске. Тех, кто отказывался платить, жестоко убивали.

Также следователи рассказали о формировании банды. По их словам, многие участники выросли в одном дворе. Новички попадали в ОПГ часто на должности охранника или водителя, а затем поднимались по криминальной лестнице.

«Лица, которые занимались спортом и были в хорошей физической форме, занимались вымогательством либо убийствами при помощи металлических предметов. Те, кто хорошо управлялся с оружием, убивали при помощи него», — отметили в СК.

Группировка прекратила свое существование в октябре 2019 года. Тогда правоохранители задержали ее лидера Дмитрия Гладышева.

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