МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника
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Аппарат уничтожен над Калужской областью.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
В ночь с 4 на 5 сентября успешно пресечена попытка Украины устроить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны.
Беспилотник сбит над Калужской областью с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет.
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