МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 33 0

Аппарат уничтожен над Калужской областью.

МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Атака беспилотников на регионы России

В ночь с 4 на 5 сентября успешно пресечена попытка Украины устроить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны.

Беспилотник сбит над Калужской областью с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет.

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