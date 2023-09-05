МО РФ: пресечена попытка Киева совершить теракт с помощью беспилотника

В ночь с 4 на 5 сентября успешно пресечена попытка Украины устроить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны.

Беспилотник сбит над Калужской областью с помощью сил противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и разрушений нет.