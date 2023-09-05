Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 614 0

В трех московских аэропортах задержали 37 рейсов, еще два отменены

Во всех аэропортах Москвы задержаны или отменены рейсы

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Таковы данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Во всех трех столичных аэропортах 14 рейсов задерживаются на прилет и вылет, а еще пять отменены. Об этом сообщает платформа «Яндекс. Расписание».

По данным на утро вторника, в Домодедово задержано пять рейсов, а один отменен. Во Внуково отменены четыре рейса, а задержаны семь. В Шереметьево пока задерживается всего два рейса.

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