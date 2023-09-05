Самый редкий вид: пара бурых гиен теперь живет в Московском зоопарке

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 17 0

В Московском зоопарке появилась пара редких гиен

Фото, видео: Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

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Этот вид размножается только в дикой природе.

Самец и самка самого редкого вида бурых (береговых) гиен, занесенных в Красную книгу, недавно поселилась в Московском зоопарке.

На сегодняшний день в мире осталось всего десять тысяч особей, уточнили в пресс-службе зоопарка.

«В перспективе это размножающаяся пара. Однако в условиях зоопарков бурые гиены дают потомство крайне редко. Мы надеемся, что нам удастся лучше изучить этот вид и внести свой вклад в его сохранение», — отметила генеральный директор Светлана Акулова.

Семейство хищников прибыло в Москву из другого города — Краснодара. Пара живет в одном вольере, в котором до них обитали гривистые волчата. Однако жилище можно разделить и на две части в случае необходимости.

В вольере есть трава и растения, грунтовые и песчаные площадки. Спать гиены могут в деревянных домиках.

Бурые гиены предпочитают употреблять в пищу курицу, кролика, говядину и даже фрукты. Например, бананы или арбузы, которые они весьма любят поедать на полях фермеров. Не отказываются хищники и от овощей — моркови и тыквы.

К сожалению из-за неправильного представления фермеров о том, что гиены охотятся на домашний скот, вид несет потери среди особей. При этом животные в основном являются падальщиками и чаще всего доедают чужую добычу.

Ранее 5-tv.ru показывал, как панда Диндин ухаживает за своим малышом в Московском зоопарке.

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