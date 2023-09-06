Некоторые наставники могут с равнодушием отнестись к песне, которую исполняет тот или иной участник проекта «Голос».

Алла Рид отметила эмоциональную вовлеченность Александра Градского. О работе с маэстро бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

По словам певицы, Градский, являясь ее наставником в проекте «Голос», особое внимание уделял выбору ее репертуара.

«Он очень включался. Когда он работал действительно с кем-то из своих студентов, понятно, что кто-то ему нравился больше, кто-то меньше, как любому человеку. Но он включался в каждого, то есть он заглядывал тебе в нутро и искал там что-то особенное», — отмечает Алла Рид.

Однако, как считает солистка, далеко не всем наставникам свойственно такое поведение. Некоторые могут с равнодушием отнестись к песне, которую исполняет тот или иной участник.

«В принципе любой артист, любой певец — это всегда человек, настроенный на себя в большей степени, даже если он наставник. Так уж мы устроены. А он нет», — делится певица.

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Рид металась между Григорием Лепсом и Александром Градским.