Беда в семье: жена Джо Байдена заразилась коронавирусом

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Жена Джо Байдена заразилась коронавирусом

Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса

Она пожаловалась на «легкие симптомы вирусного заболевания».

Первая леди США заразилась коронавирусом. Как сообщили в Белом доме, результаты теста супруги президента оказались положительными.

72-летняя Джилл Байден пожаловалась на «легкие симптомы вирусного заболевания». У самого американского лидера COVID-19 не выявлен, однако, как уточнили в его администрации, в течение недели Джо Байден будет проходить регулярное тестирование и медицинские осмотры.

Отметим, что год назад у Джилл Байден также диагностировали COVID-19. Она заразилась несмотря на то, что была дважды привита.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе новая вспышка коронавируса — в Европе и США плюс полтора миллиона подтвержденных диагнозов за месяц. 

Новый штамм под названием «Пирола» непредсказуем — у него отсутствует сезонность. А еще он имеет много мутаций, а потому устойчив к приобретенному иммунитету после перенесенной инфекции или вакцинации.

Тема:
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