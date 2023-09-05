Беда в семье: жена Джо Байдена заразилась коронавирусом
Жена Джо Байдена заразилась коронавирусом
Фото, видео: www.globallookpress.com / CNP/AdMedia; 5-tv.ru
Она пожаловалась на «легкие симптомы вирусного заболевания».
Первая леди США заразилась коронавирусом. Как сообщили в Белом доме, результаты теста супруги президента оказались положительными.
72-летняя Джилл Байден пожаловалась на «легкие симптомы вирусного заболевания». У самого американского лидера COVID-19 не выявлен, однако, как уточнили в его администрации, в течение недели Джо Байден будет проходить регулярное тестирование и медицинские осмотры.
Отметим, что год назад у Джилл Байден также диагностировали COVID-19. Она заразилась несмотря на то, что была дважды привита.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе новая вспышка коронавируса — в Европе и США плюс полтора миллиона подтвержденных диагнозов за месяц.
Новый штамм под названием «Пирола» непредсказуем — у него отсутствует сезонность. А еще он имеет много мутаций, а потому устойчив к приобретенному иммунитету после перенесенной инфекции или вакцинации.
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