Пандемия возвращается? Новую вспышку COVID-19 зафиксировали в ЕС и США

Очередной штамм под названием «Пирола» весьма непредсказуем.

На Западе новая вспышка коронавируса — в Европе и США плюс полтора миллиона подтвержденных диагнозов за месяц. Об этом объявили во Всемирной организации здравоохранения.

Новый штамм под названием «Пирола» непредсказуем — у него отсутствует сезонность. А еще он имеет много мутаций, а потому устойчив к приобретенному иммунитету после перенесенной инфекции или вакцинации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце 2023 — начале 2024 годов в мире появятся сразу четыре новых штамма гриппа. Такой прогноз дали эксперты Всемирной организации здравоохранения.

По их данным, течение новых подвариантов гриппа будет даже опаснее коронавируса. Опасны новые виды вируса тем, что болезнь протекает тяжело, а пациенту требуется на выздоровление больше времени, чем обычно.