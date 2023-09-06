Уголовное дело возбуждено после обнаружения массового захоронения в Ленобласти

В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как нашли массовое захоронение времен войны. Из архивных документов следует, что в братской могиле под Волосово могут находиться две тысячи заключенных концлагеря «ДУЛАГ-102».

Точное число жертв еще предстоит выяснить. Но уже сейчас известно, что среди них много женщин и детей.

Специалистам удалось поднять останки десяти человек. Они проводят экспертизы, чтобы установить возраст и пол погибших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России станет проще реконструировать памятники Великой Отечественной войны. Сейчас даже для минимального ремонта нужна научно-проектная документация, историко-культурная экспертиза и разрешение департамента культурного наследия.

Для сельских администраций такая процедура затратная. По новой схеме достаточно будет сообщить о реконструкции в департамент — и можно сразу приступать к работам.