Кадры из родного города: певец SHAMAN выпустил новый клип на хит «Я русский»
SHAMAN выпустил новый клип на песню «Я русский» после концерта в Новомосковске
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Исполнитель включил в ролик кадры с концерта в Новомосковске.
Ярослав Дронов, известный как певец SHAMAN, выпустил новый клип на свой хит «Я русский». Исполнитель выложил видео на YouTube, и его уже посмотрели более 70 тысяч человек.
Новый ролик с патриотической песней, так полюбившейся российскому зрителю, появился на платформе 4 сентября. Певец взял за основу нового клипа свое выступление в родном городе Новомосковске Тульской области, которое состоялось 30 июня.
«Давайте вспомним наиболее яркие моменты моего большого летнего шоу в родном Новомосковске», — подписал видео SHAMAN.
Поклонники уже оценили новый клип и поблагодарили певца за творчество и патриотическую позицию.
Само видео представляет собой нарезку моментов с концерта, на которое, кстати, SHAMAN прибыл на вертолете.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что SHAMAN считает, что он просто обязан вернуться в Донбасс снова.
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