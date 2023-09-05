SHAMAN: я просто обязан вернуться в Донбасс снова
SHAMAN заявил о своем намерении вернуться в Донбасс с концертами
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
Что побудило артиста задуматься о повторном визите в зону СВО?
В конце января Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, дал благотворительные концерты в ЛДНР. Он с гордостью пожал руки защитникам родины и вдохновился на создание новой песни. Уже тогда поступок популярного артиста получил масштабный отклик от коллег.
Спустя девять месяцев после предыдущего триумфа Дронов вновь задумался о визите в Донбасс. Музыкант откровенно сознался, что первая поездка в Новороссию стала для него «без преувеличения знаковым событием». Всего несколько концертов буквально перевернули его сознание, пишет Херсонское агентство новостей.
«Смотреть новости по телевизору и видеть это все вживую — огромная разница. Конечно, не передать словами впечатления от разрушенного Мариуполя, от осознания того, сколько трагедий пришлось пережить жителям Донбасса», — поделился эмоциями он.
Личные трагедии простых людей буквально заставили Дронова задуматься о повторной поездке в зону боевых действий. Правда, пока о конкретных сроках речи не ведется.
«Я сказал тогда себе, что просто обязан вернуться в Донбасс снова», — озвучил свою мысль исполнитель.
Ранее 5-tv.ru писал, как жена SHAMANа относится к его гастролям в Донбассе.
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