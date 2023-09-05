Ставшая матерью во второй раз Равшана Куркова раскрыла имя маленькой дочери

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Алина Крылова
Алина Крылова 41 0

Равшана Куркова назвала дочь именем Самира

Ставшая матерью во второй раз Равшана Куркова раскрыла имя маленькой дочери

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Малышка появилась на свет в марте.

Актриса Равшана Куркова впервые раскрыла имя дочери — звезда решила назвать малышку именем Самира. Об этом знаменитость рассказала в интервью изданию Газета.ру.

Второй ребенок в семье артистки появился на свет в марте. Звезда сериалов до последнего момента скрывала «интересное положение», а имя отца малышки аудитория не знает и по сей день.

Судя по всему, новый избранник Курковой имеет восточные корни, ведь и девочка получила имя, которое с арабского переводится как «хорошо говорящая».

«Дочь мы назвали Самира», — поделилась счастливая мама.

Позже Куркова подметила — рождение дочери повлекло за собой некоторые трудности. Старший сын артистки от бизнесмена Сергея Амаряна, Гаспар, впервые столкнулся с ревностью — к счастью, агрессии удалось избежать.

«Быть мамой для меня — это долгожданное счастье. Гаспар, как и многие старшие детки, немного ревнует, но без агрессивных проявлений. Стараюсь распределять внимание, держать баланс — пока, по крайней мере, это удается. Что касается характера дочери, об этом пока еще рано что-либо говорить, но малышка растет спокойная, ночами мы спим», — подытожила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Куркова могла стать мамой трижды. Счастье материнства омрачила страшная беда, случившаяся в первом браке.

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