Бежать бесполезно? Что делать при обнаружении беспилотника в небе

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 10 0

Эксперт Клешнин: сообщить о дроне в небе можно в полицию

Бежать бесполезно? Что делать при обнаружении беспилотника в небе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Какие меры предпринять, чтобы обезопасить себя и окружающих?

В последнее время регионы России довольно часто подвергаются атакам украинских беспилотников. Руководитель по развитию бизнеса Kaspersky Antidrone в «Лаборатории Касперского» Владимир Клешнин рассказал изданию Газета.ру, что делать, если вы заметили в небе подозрительный дрон.

По словам специалиста, сбивать его самостоятельно не стоит. Главное, что нужно сделать в таком случае — это обратиться в полицию, и уже правоохранители будут решать, как поступить с дроном.

Ведь может оказаться, что летающий объект вовсе не несет угрозы и, следовательно, не требует немедленной нейтрализации. Как отмечает эксперт, засечь беспилотник можно не только глазами, но и с помощью спецсредств. Например, в этом поможет радиочастотный обнаружитель, который сканирует радиоэфир на наличие сигналов беспилотников.

«На рынке хватает радиочастотных обнаружителей, стоящих достаточно небольших денег по меркам антидрон-решений: от 100 тысяч рублей и выше», — сказал он.

Кстати, бежать от дрона, по мнению Клешнина, нет смысла, ведь простому обывателю невозможно понять, в каком направлении он летит и откуда.

Ранее 5-tv.ru писал, как стать оператором беспилотника.

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