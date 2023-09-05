Пять комнат на 200 «квадратах»: что есть в квартире Басты за миллион долларов

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Баста с семьей живет в пятикомнатной квартире за миллион долларов

Пять комнат на 200 «квадратах»: что есть в квартире Басты за миллион долларов

Фото: www.globallookpress.com / Evgeny Philippov

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Роскошный объект исполнитель приобрел восемь лет назад.

Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, приобрел свою квартиру еще восемь лет назад за 50 миллионов рублей, но после ремонта ее стоимость заметно возросла. Как рассказал 43-летний исполнитель на YouTube-шоу «Вписка», объект теперь оценивается примерно в один миллион долларов.

Музыкант славится весьма крупными гонорарами, но свой достаток на обозрение он предпочитает не выставлять. С семьей рэпер живет в пятикомнатной квартире площадью 200 квадратных метров, «сделанной с любовью» в светлых тонах.

Предметы интерьера подбирала супруга звезды Елена. Примечательно, что напольное покрытие было доставлено напрямую из Италии.

«Когда разбирают старые дома, сохраняют паркет. Потом его реставрируют и превращают в такую красоту. Скользкий, правда, но крутой. Я падал», — признался рэпер.

Баста также отметил, что специально выбирал жилье попросторнее, чтобы хватило места всем членам семьи. У супругов есть две дочери: Мария и Василиса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Дуров переехал в роскошный особняк в Дубае.

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