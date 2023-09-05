Посольство РФ в Эстонии пообещало «оказать содействие» задержанному Панину*

В российском посольстве в Эстонии подтвердили задержание местной полицией российского актера Алексея Панина* и пообещали оказать ему дипломатическое содействие при необходимости.

«Сотрудники Ида-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщили Посольству, что Алексей Панин был доставлен в один из таллинских вытрезвителей. Продолжим следить за развитием ситуации. В случае необходимости окажем росгражданину консульское содействие», — заявили 5-tv.ru в посольстве.

Ранее в этот день издание RusDelfi сообщило, что скандально известного российского актера Алексея Панина задержала полиция в Таллине. По данным СМИ, артист стучался в двери к людям посреди ночи и бил посуду. При этом якобы ему казалось, что он находится в отеле. Предположительно, Панин был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В России очередной неадекватной выходке звезды культового фильма «Жмурки» не удивились. Актер давно «радует» соотечественников не ролями в кино и на театральной сцене, а дебошами, шокирующими откровениями и неоднозначными публикациями в соцсетях.

Потеряв из-за скандальной репутации работу в России, Панин три года назад перебрался на постоянное место жительство в Испанию. Оттуда он начал жаловаться на безработицу и профессиональную невостребованность в силу незнания местного языка. Маломальский интерес к себе Панин продолжил привлекать эпатажными выходками и заявлениями, закрепив в глазах россиян образ маргинального персонажа.

Окончательно отвратила соотечественников от некогда популярного актера его резко антироссийская позиция, которую он занял с началом спецоперации. Панин открыто и не стесняясь в выражениях поливал грязью в соцсетях не только руководство, но и граждан России. Делал он это в угоду западной антироссийской пропаганде, за что на родине удостоился «звания» иноагента.

Однако это не остановило поток лжи и грязи в адрес России и ее жителей со стороны Панина. В результате беглый актер «договорился» до того, что в мае российские правоохранители возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Публичное оправдание терроризма». Причиной стала публикация в соцсети, где Панин порадовался теракту на Крымском мосту, в результате которого погибли три человека. Позднее МВД объявило актера в розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексей Панин и Верка Сердючка устроили разврат на сцене в поддержку Украины.

* — признан иностранным агентом в РФ.