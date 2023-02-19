Цирк уродов: Панин и Верка Сердючка устроили разврат на сцене в поддержку Украины
Сбежавшие из РФ Панин и Сердючка устроили танцы в Испании в поддержку ВСУ
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Актер посетил концерт Сердючки в Испании и поймал «кураж» прямо на сцене.
Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий в женском образе и известный под псевдонимом Верка Сердючка, устроил концерт в поддержку киевского режима. На выступление в Испании приехал скандально известный актер Алексей Панин, который захотел присоединиться к всеобщей вакханалии на сцене.
В соцсетях завирусилось видео, на котором Панин и Сердючка резво отплясывают под антироссийские кричалки и хиты самой Сердючки. Общеизвестно, что оба артиста, зарабатывавшие в России довольно большие деньги, крайне негативно высказываются о российской власти. На концерт, к слову, Панин надел футболку с провокационной надписью о президенте России.
На одних танцах Алексей Панин не остановился и решил прямо на сцене слиться в поцелуе с «мамой» Верки Сердючки. Артистке, которая выступает в качестве сценарную маму звезды, давно приписывают роман с самим Данилко. Деньги за этот разврат, к слову, пойдут на финансирование ВСУ.
Данилко с 2014 года официально не выступает в России и всячески вытирает ноги о страну, в которой он стал известен под сценическим образом. А Панин, хоть и покинул Россию до начала спецоперации, но сразу же после нее не постеснялся открыто высказывать свою антироссийскую позицию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верка Сердючка скрывает от украинцев свои выступления в России.
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