Спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 12 0

Об утрате сообщили в Федерации спортивной гимнастики Армении.

Спортивный гимнаст и Олимпийский чемпион Азарян ушел из жизни на 95-м году

Фото: © РИА Новости / Василий Носков

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Умер советский и армянский гимнаст Альберт Азарян. Ему было 94 года. Об этом сообщил президент Федерации спортивной гимнастики Армении Гагик Ваноян. Причина его смерти не называется.

«Скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян», — написал он в своем аккаунте в социальных сетях.

Ваноян назвал весть о смерти спортсмена прискорбной. Он также отметил, что для него было большой честью и счастьем жить с Азаряном в одно время. Для главы федерации гимнаст стал настоящим «мастером».

Азарян трижды становился Олимпийским чемпионом, четырежды — чемпионом мира. Он был двукратным чемпионом Европы и одиннадцатикратным чемпионом Советского Союза. В свое время Азаряна считали самым сильным в его виде спорта. Один из элементов получил название «крест Азаряна» в его честь.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей.

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