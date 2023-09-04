Умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Заслуженного тренера не стало на 75-м году жизни.

Умер чемпион мира по конькобежному спорту Владимир Кащей

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

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В возрасте 74 лет скончался советский и российский конькобежец, заслуженный тренер СССР Владимир Кащей. Известие об этом в своих аккаунтах в социальных сетях опубликовал Союз конькобежцев России.

В организации выразили слова соболезнования родным и близким погибшего. Причина его смерти не раскрывается.

В 1975 году Кашей стал чемпионам мира на дистанции 500 метров. Годом ранее он стал бронзовым призером чемпионата. Вскоре после выдающихся побед он завершил выступления и занялся тренерской и преподавательской карьерой.

После успешного выступления спортсменов на Олимпиаде в 1984 году Кащей был награжден орденом «Дружбы народов» за их подготовку. В том же году он был удостоен «Знака Почета».

Ранее 5-tv.ru писал, что скоропостижно скончался актер сериалов «Мажор» и «Возвращение Мухтара» Юрий Потапенко.

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