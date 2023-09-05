В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Аппарат был самолетного типа.

В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Вечером 5 сентября успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа. 

Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили беспилотник. 

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