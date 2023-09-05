В Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Белгородской областью
| В России Срочная новость 14 0
Аппарат был самолетного типа.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Вечером 5 сентября успешно пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку на Белгородскую область с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) справились с задачей и уничтожили беспилотник.
+20° 768 мм рт. ст.
49%
49%
97.54
0.92 104.90
0.48
0.92 104.90
0.48
Нашли ошибку?