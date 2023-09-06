В Стамбуле мощное наводнение — главное к этому часу

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В Стамбуле из-за сильнейшего ливня началось наводнение, есть погибшие

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Thanasis Kalliaras / Eurok; 5-tv.ru

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Уже известно минимум о четверых погибших.

Сотни российских туристов сейчас пытаются срочно покинуть Турцию. Небывалые ливни накрыли несколько городов, в том числе Стамбул. В результате началось мощное наводнение.

Уже известно минимум о четверых погибших. Невозможно доехать до одного из аэропортов — на подъезде к нему тоннель затопило почти под потолок. Сильнее всего пострадал район Башакшехир.

На улицах столько воды, что машины просто уносит потоками. Вода хлынула и на станцию метро, и в торговый центр. А из местной библиотеки не могут выбраться десятки посетителей, и они молят о помощи.

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