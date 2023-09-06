Не губите детей: как оценить готовность ребенка к школе

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 12 0

Родителям не нужно тратить деньги на экспресс-курсы для подготовки к школе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Lange; 5-tv.ru

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Успешная адаптация к новой среде — это совокупность нескольких полученных навыков и умений.

Как оценить, насколько ребенок готов к школе. Ответом на этот вопрос в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru поделился детский психолог Кубат Каниметов.

Специалист отметил, что подготовка к школе — это не просто натаскивание на определенные умения и навыки. Неправильно обучать ребенка определенным навыкам, вроде чтения, письма или счета. Зачастую дети, овладевшие этими умениями, не могут адаптироваться к новой среде.

«Все эти указанные навыки и умения должны базироваться на определенном нейрофундаменте. Им может являться достаточный уровень памяти, внимания и мышления, быстрота реакций, скорость переключения с одной инструкции на другую, способность удерживать внимание наибольшее количество времени, способность к мультизадачности при выполнении большого количества инструкций за единицу времени. Только при этом нейрофундаменте можно говорить, что ребенок освоит весь пласт чтения, письма и счета не как детскую скороговорку или стишок, а будет разбираться, понимать объем прочитанного, свободно ориентироваться в числовой прямой, понимать большие и меньшие числа, будет знать состав числа. Он подойдет максимально уверенным к тому, что его ожидает в школе», — заявил Каниметов.

Также специалист подчеркнул, что нельзя забывать о важности стрессоустойчивости, конкурентоспособности, быстроте адаптации. По его словам, если родители чувствуют, что их ребенок еще не готов, то не стоит тратить деньги на экспресс-курсы. Каниметов подчеркнул, что за короткий период невозможно успешно подготовить ребенка к школе. Он также посоветовал играть в различные организационные игры, вроде сборки рюкзака на время или изучения правил поведения в школе.

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