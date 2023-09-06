На Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

MWM: страны НАТО могут пересмотреть позицию по отправке оружия ВСУ

На Западе захотели пересмотреть позицию по поставкам оружия ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Это случилось после уничтожения британского танка Challenger 2.

Мощный разгром британского танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции (СВО) может заставить западные страны пересмотреть позицию по поставкам оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

«В то время как западные страны обсуждают вопрос о дальнейших поставках, потеря танка, серьезный урон которому еще никому не удавалось нанести, скорее всего повлияет на ход обсуждения», — написали журналисты.

Кроме того, обозреватели признали, что уничтожение британского танка — это очередная победа Российской Федерации на фронте, и она обязана стать тревожным сигналом для Соединенных Штатов Америки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как беспилотники помогают бойцам армии России в зоне СВО.

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