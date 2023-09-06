«Никуда не уходит»: мать Игоря Сорина не может отпустить сына даже спустя 25 лет после смерти

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Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Мать солиста «Иванушек» Игоря Сорина не верит в случайность смерти сына

«Никуда не уходит»: мать Игоря Сорина не может отпустить сына даже спустя 25 лет после смерти

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Женщина не верит, что гибель экс-солиста «Иванушек International» была случайностью.

Спустя 25 лет после смерти солиста «Иванушек International» Игоря Сорина его мать Светлана призналась, что погибший сын до сих пор остается в ее мыслях. Слова женщины приводит издание News.ru.

Мать певца считает, что гибель Сорина не была случайностью. Светлана уверена, что исполнителя убили, а затем положили его тело под окна, чтобы скрыть следы преступления.

Женщина вспомнила, что полиция много лет назад не стала серьезно заниматься расследованием. Правоохранители отработали несколько версий и закрыли дело. Но даже спустя четверть века мать артиста хочет узнать, что на самом деле случилось в ту ночь. По ее словам, медицинские заключения не совпадают с официальной версией.

«Время, конечно же, не лечит. Сын никуда не уходит из мыслей. Кто-то, потеряв своего ребенка, находит утешение в церкви, кто-то начинает заниматься благотворительностью. Важно не уходить в себя, не оставаться одной», — заявила Светлана.

Она добавила, что поклонницы Игоря продолжают хранить память о нем. Они даже приезжают к женщине, чтобы помочь ей по хозяйству.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в день смерти Игоря Сорина поклонники несут на его могилу подсолнухи. Яркие цветы являются символом.

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