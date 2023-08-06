«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»
Певец Кирилл Андреев сравнил группу «Иванушки» со сказкой о трех богатырях
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Эти персонажи уж точно смогли покорить сердца русских красавиц.
В киноконцертном зале «Октябрь» прошла закрытая премьера фильма «Баба Яга спасает мир» режиссера Карена Захарова. В главных ролях сыграли Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Александр Ильин, Ян Цапник и другие.
На показ пришло большое количество звезд. Среди них оказался и солист группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, который рассказал о том, что сказка о трех богатырях уже существует в мире российского шоу-бизнеса.
«Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей и Кирилл. У нас у каждого своя хорошая, добрая роль», — заявил он в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Также мероприятие посетил Марат Башаров в сопровождении новой дамы сердца. Ей оказалась яркая блондинка Ася Борисова, но актер отказался позировать вместе с ней перед репортерами.
Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки.
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