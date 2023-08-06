«Три героя»: с какими персонажами фольклора Андреев сравнил группу «Иванушки»

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 145 0

Певец Кирилл Андреев сравнил группу «Иванушки» со сказкой о трех богатырях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Эти персонажи уж точно смогли покорить сердца русских красавиц.

В киноконцертном зале «Октябрь» прошла закрытая премьера фильма «Баба Яга спасает мир» режиссера Карена Захарова. В главных ролях сыграли Людмила Артемьева, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Александр Ильин, Ян Цапник и другие.

На показ пришло большое количество звезд. Среди них оказался и солист группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев, который рассказал о том, что сказка о трех богатырях уже существует в мире российского шоу-бизнеса.

«Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей и Кирилл. У нас у каждого своя хорошая, добрая роль», — заявил он в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Также мероприятие посетил Марат Башаров в сопровождении новой дамы сердца. Ей оказалась яркая блондинка Ася Борисова, но актер отказался позировать вместе с ней перед репортерами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Людмила Артемьева перевоплотилась в Бабу Ягу для новой сказки.

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