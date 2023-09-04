Почему поклонники несут подсолнухи на могилу солиста «Иванушек» в день его смерти

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 31 0

Солисту «Иванушек» Сорину несут подсолнухи на могилу как символ песни

Почему поклонники несут подсолнухи на могилу солиста «Иванушек» в день его смерти

Фото: ui / ТАСС

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Игорь Сорин погиб четверть века назад.

В понедельник, 4 сентября, поклонники солиста музыкальной группы «Иванушек International» пришли на могилу к ее солисту Игорю Сорину. Он погиб ровно 25 лет назад. Как пишет издание News.ru, люди принесли на кладбище цветы и портреты звезды.

Поклонники не забывают о своем кумире спустя четверть века после его трагической гибели. Среди цветов, возложенных на могилу есть и подсолнухи. По мнению издания, это является символом одноименного хита группы. Песня «Подсолнух» вышла в первом альбоме «Иванушек» еще в 90-е годы и была написана именно на стихи Сорина.

Певца не стало 4 сентября 1998 года. Тремя днями ранее он выпал с балкона на шестом этаже. Несмотря на усилия врачей, травмы после падения оказались смертельными. Мраморный памятник на могиле Игоря Сорина гласит «Певцу. Актеру. Поэту».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Иванушки International» раскрыли закулисные тайны.

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