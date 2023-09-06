«Достаточно сумасшедшие»: в конгрессе США допустили ввод войск на Украину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Конгрессвумен Грин считает, что Байден способен ввести войска США на Украину

«Достаточно сумасшедшие»: в конгрессе США допустили ввод войск на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Заокеанских политиков начала беспокоить перспектива развязывания третьей мировой войны.

Администрация президента США Джо Байдена достаточно безумна, чтобы ввести американские войска на Украину для противостояния с Россией. Об этом заявила член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин на своей странице в Х (ранее Twitter).

«Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Поджигатели войны достаточно сумасшедшие, чтобы высадить американские войска на территории Украины для борьбы с Россией», — отметила она.

Грин добавила, что именно по этой причине она не будет голосовать за то, чтобы послать Украине «еще хоть копейку». Пришло время добиться мира, заключила конгрессвумен.

Между тем на Украине считают, что третья мировая война уже идет. Об этом накануне заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, конфликт на территории Украины не прекратится, а перерастет в глобальное противостояние. Он добавил, что после окончания боевых действий в стране роль многих мировых институций, вроде ООН, изменится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Джо Байден на саммите G20 намерен поднять тему конфликта на Украине и призвать к «справедливому миру».

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