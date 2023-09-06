Данные о генерале Суровикине удалены с сайта Минобороны РФ

Неподтвержденная информация об отставке генерала просочилась в СМИ еще в августе.

Генерал армии Сергей Суровикин больше не числится в качестве главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на сайте Минобороны РФ — информация о нем удалена с ресурса.

По состоянию на утро 6 сентября в разделе «Главнокомандующие видами ВС» указаны только главком ВМФ адмирал Николай Евменов и главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

В отдельной вкладке, посвященной ВКС, данных о Суровикине также нет. Там перечислены только его заместители — командующие военно-воздушными силами, космическими войсками и войсками ПВО-ПРО.

Информация об отставке Суровикина с поста главкома ВКС появилась 23 августа. Сообщалось, что военачальник отправлен в отставку вместе с заместителем — генералом Андреем Юдиным и командующим 4-й Воздушной армией генералом Аркадием Гостевым.

По информации источника 5-tv.ru, на место Суровикина назначен временно исполняющий обязанности генерал Виктор Афзалов. С чем связано такое решение, не сообщалось.

До этого британские и украинские СМИ распространили информацию о том, что Суровкин якобы находится в СИЗО «Лефортово». Эти данные опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, посетивший изолятор.

Как сообщал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о ситуации с генералом армии Сергеем Суровикиным.