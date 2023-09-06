Мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию метро «Аэропорт Внуково»

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Теперь до столичного аэропорта можно добраться меньше чем за час.

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Московское метро с 6 сентября стало единственным в России, которое привезет прямо в аэропорт. На желтой Солнцевской ветке открыли две станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Теперь от «Москва-Сити» до воздушной гавани можно добраться в полтора раза быстрее. За 40 минут, без пробок и пересадок.

«Мы закончили колоссальную работу, закончено строительство одной из самых протяженных линии метро Солнцевской ветки от делового центра до Внуково. Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей. Одни из самых глубоких станций в районе парка Победы. Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние 2 — „Пыхтино“ и „Внуково“», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция «Аэропорт Внуково» станет большим транспортным узлом. Рядом будет наземное метро — МЦД-4, тут же можно будет пересесть на аэроэкспресс. Новые станции значительно улучшат транспортную доступность и для жителей поселения Внуковское. Это примерно 350 тысяч человек.

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