Express: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику
Накануне президент Румынии опроверг появившуюся информацию о том, что российские беспилотники упали на территории страны.
Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel
Удары России по стратегическим объекта возле Румынии, входящей в состав НАТО, вызвали серьезную панику. Об этом пишет британская газета Express.
В материале указано, что атаки российских дронов недалеко от границ Румынии вызвали панику. По уточненным данным, дроны упали в портах Рени и Измаил. Ключевая инфраструктура Киева была полностью уничтожена.
Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис опроверг появившуюся информацию о том, что российские беспилотники упали на территории страны. По его словам, у правительства есть план действий на случай падения иностранных дронов или другой нештатной ситуации.
За территориями Румынии осуществляется полный контроль, ее границы беспилотниками не нарушались, заверил Йоханнис.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стремление Украины попасть в НАТО начало раздражать Америку.
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