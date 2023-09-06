Умер итальянский режиссер фильма «Демоны Санкт -Петербурга» Джулиано Монтальдо

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Мужчина скончался в собственном доме в Риме. Что с ним случилось?

Умер итальянский режиссер фильма «Демоны Санкт -Петербурга» Джулиано Монтальдо

Фото: www.globallookpress.com / Evandro Inetti

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Итальянский режиссер, сценарист и актер Джулиано Монтальдо скончался 6 сентября в собственном доме в Риме. Мужчине было 93 года.

Информационное агентство ANSA сообщило, что семья режиссера решила провести похороны в закрытом кругу. Даты прощания и причины смерти пока что не уточняются.

Режиссер родился в Генуе в 1930 году. За свою жизнь Монтальдо снял более 20 работ. Особое внимание среди россиян мужчина заслужил фильмом «Демоны Санкт -Петербурга». Эту картину показывали на Московском международном кинофестивале.

Также у режиссера еще много популярных проектов. Среди них «Неприкасаемые», «Очки в золотой оправе», «Джордано Бруно».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер режиссер и аниматор «Союзмультфильма» Константин Арефьев.

Арефьев был разносторонним, энергичным человеком, который успел попробовать себя в разных специальностях: был режиссером, монтажером, аниматором, художником.

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Умер итальянский режиссер фильма «Демоны Санкт -Петербурга» Джулиано Монтальдо

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