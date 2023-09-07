В Сумской области прогремели взрывы

На Украине ночью с 5 на 6 сентября прогремела серия взрывов в Сумской области. В данный момент объявлена воздушная тревога. Украинские средства массовой информации (СМИ) сообщают о том, что работает противовоздушная оборона (ПВО) в регионе.

Украинские власти пока никак не прокомментировали эту информацию.