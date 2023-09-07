США впервые передадут Украине конфискованные у бизнесменов РФ активы

Активы, которые Соединенные Штаты Америки (США) конфисковали у российских бизнесменов, впервые будут переданы на нужды украинских боевиков. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Впервые мы передаем украинским властям активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки военных ветеранов ВСУ», — сообщил чиновник во время брифинга с журналистами в Киеве.

Речь идет о сумме свыше пяти миллионов долларов. Они будут направлены на реабилитацию украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина не справляется с ремонтом западной техники.