США впервые передадут Украине конфискованные у бизнесменов РФ активы

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 18 0

Речь идет о сумме свыше пяти миллионов долларов.

США впервые передадут Украине конфискованные у бизнесменов РФ активы

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Активы, которые Соединенные Штаты Америки (США) конфисковали у российских бизнесменов, впервые будут переданы на нужды украинских боевиков. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Впервые мы передаем украинским властям активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки военных ветеранов ВСУ», — сообщил чиновник во время брифинга с журналистами в Киеве.

Речь идет о сумме свыше пяти миллионов долларов. Они будут направлены на реабилитацию украинских военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Украина не справляется с ремонтом западной техники.

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