С заботой о гражданах: в России намерены маркировать вредную еду

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 11 0

Правительство РФ намерено маркировать вредную пищу

С заботой о гражданах: в России намерены маркировать вредную еду

Фото: www.globallookpress.com / Adolphe Pierre-Louis

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В правительстве намерены изменить отношение людей к своему здоровью.

Правительство РФ в соответствии с рекомендациями ВОЗ хочет начать маркировать продукты питания. На лицевой стороне упаковки может появиться особое обозначение в случае, если содержание вредных веществ и калорий превышает установленную норму, передают «Известия».

К вредным продуктам, по мнению ВОЗ, стоит относить мясные товары, произведенные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения или других процессов для улучшения вкуса или сохранности. Также к ним причисляют энергетики, сладкую газировку, гамбургеры и некоторые другие лакомства.

«Говорить населению о вреде тех или иных компонентов, которые содержатся в продуктах питания, необходимо. Так ранее было сделано с сигаретами, по аналогии нужно сделать и с питанием», — рассказал эксперт по здравоохранению ОНФ Эрик Бровко.

В правительстве уверены, что новые меры позволят изменить отношение граждан к своему здоровью. В последние годы в стране растет количество заболеваний, приобретенных из-за потребления вредной пищи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что наличие инородных предметов в еде является поводом для иска. По словам экспертов, потребитель может получить компенсацию до 15 тысяч рублей.

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