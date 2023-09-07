Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу судом

Что не устроило президента Украины в политике западных стран?

Украина может подать в суд на Европейский союз (ЕС). Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает агентство РИА Новости.

Причиной для такого решения может стать продление ограничений на импорт украинской агропродукции. Зеленский также добавил, что Киев не возражает, что некоторые страны Европы неплохо зарабатывают на поставляемом зерне.

«Украина категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт нашего зерна», — заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что одной из основ ЕС является свободная конкуренция. Киев не намерен спокойно принимать нарушение данных обещаний.

«Дошло, наконец»: Украина начала понимать, что она — инструмент политики Запада

Ранее 5-tv.ru сообщал, что против режима Зеленского на Украине может вспыхнуть мятеж. Граждане страны могут пойти на крайние меры, так как ситуация в стране ухудшается каждый день.