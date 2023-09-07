В Кремле рассказали, как Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 15 0

Песков: Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

В Кремле рассказали, как Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Представитель главы государства отметил высокий уровень организации выборов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, как российский лидер Владимир Путин будет голосовать на выборах мэра Москвы.

«График у него напряженный, будет голосовать в онлайн-режиме», — лаконично заметил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, что все последние годы региональные выборы демонстрируют высокую явку, высокую активность избирателей. Также развиваются и технологии, чтобы помочь людям выбирать тех, кто будет решать ежедневные задачи.

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