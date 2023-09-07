«Вопиющий факт»: Песков возмутился предложению изымать имущество россиян в США

В Кремле не довольны русофобской идеей Штатов. Что сказал пресс-секретарь президента РФ?

В США государственный секретарь Энтони Блинкен выступил с русофобской инициативой. Он собирается изымать имущество граждан России в США и вырученные деньги отправлять на помощь боевикам ВСУ. В Кремле возмутились такому решению. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на эту идею в разговоре с журналистами.

«Восприняли абсолютно негативно, все случаи, связанные с арестом или другим удержанием средств, относящимся к государственной собственности, частной собственности РФ за границей мы считаем незаконными актами», — заявил политик.

Песков пообещал, что абсолютно каждому случаю будет уделено внимание. А в конечном итоге все придет к судебным разбирательствам.

Пресс-секретарь рассказал, что некоторые из российских предпринимателей уже смогли добиться успеха в судах Европы. Там были похожие истории.

«Тут, конечно, есть вопиющий факт, что и мы как российское государство, так и предприниматели ущемляются в правах отстаивать свои интересы в судебных инстанциях за рубежом, это противоречит всему вообще с точки зрения международного права», — заявил политик.

Песков отметил, что права россиян за границей будут отстаиваться.

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