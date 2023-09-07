Названа причина смертельного ДТП с участием грузовика и велосипедисток

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 89 0

Наехавший на велосипедисток в Ленобласти водитель грузовика уснул за рулем

Названа причина смертельного ДТП с участием грузовика и велосипедисток

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области / prok_lenobl

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Авария унесла жизни двух несовершеннолетних девочек.

Водитель, находившийся за рулем наехавшего на девочек-велосипедисток грузовика, мог уснуть за рулем. Предварительную версию случившегося на трассе «Скандинавия» в Ленобласти сообщил источник в правоохранительных органах в беседе с 5-tv.ru.

После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. Его точная принадлежность к какому-либо государству не раскрывается, однако известно, что он уроженец страны ближнего зарубежья.

Известно, что грузовик наехал на легковушку, которая сопровождала школьниц. Точная причина и детали случившегося устанавливаются.

Девочки выехали из Сестринска. На трассе «Скандинавия» под Выборгом их «всех переехало грузовиком», как отмечали очевидцы. Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер.

Ранее 5-tv.ru писал про состояние попавших под грузовик велосипедисток.

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