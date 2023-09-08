«Категорически не согласен»: Дональд Трамп вызвал на дебаты Меган Маркл

И причем тут покойная Елизавета II?

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с Меган Маркл. Политик отметил, что она и другие члены британской королевской семьи проявили неуважение к покойной Елизавете II.

«Мне бы хотелось поспорить с ней… Я категорически не согласен с тем, что они делают», — говорит он.

Трамп признался, что «очень» подружился с покойной особой. Более того, он назвал ее невероятной женщиной.

«Но они относились к ней с большим неуважением. И мне не нравилось то, что они приехали сюда и были под охраной США», — сказал политик в ток-шоу на радио Хью Хьюитта.

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Отношение британцев и членов королевской семьи к герцогу и герцогине Сассекским ухудшилось после состоявшейся 8 декабря премьеры первой части сериала об их жизни. Британские СМИ крайне критически восприняли документальный проект, в котором идет речь о знакомстве пары и сложностях, с которыми Маркл столкнулась в королевстве из-за африканского происхождения.

Принцу Гарри по просьбе отца пришлось проститься с Елизаветой II без супруги. В январе 2020 года пара приняла решение отказаться от роли старших членов британской королевской семьи, лишившись финансового обеспечения. У них отняли полномочия представлять интересы монарха в поездках, а также исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул «Их Высочеств». Возлюбленные переехали в США, где воспитывают наследников — на данный момент пара заключила контракты с компаниями Spotify и Netflix.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри съехал от Меган Маркл и подогрел слухи о разводе.