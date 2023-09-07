Смертельная авария в Ленинградской области: новые подробности

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Пострадавших с места ДТП вывозили вертолетами.

Фото, видео: 5-tv.ru

Трагедия на трассе «Скандинавия» в Ленобласти — там в группу велосипедисток из школы олимпийского резерва влетел грузовик.

Погибли две девочки-подростка, еще девять человек травмированы. Автомобиль, сопровождавший воспитанниц, смяло. Пострадавших с места ДТП вывозили вертолетами. Водитель большегруза уже задержан и дает показания.

И главный вопрос к тренеру — как дети вообще оказались на скоростной трассе? Все детали смертельной аварии у корреспондента «Известий» Василия Михеева.

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