«Опасные игры с США»: как Финляндия, вступив в НАТО, выбрала политику подчинения

Финны, как и граждане Прибалтики, оказались в «предполье». Что это значит?

Финляндия и США почти договорились о присутствии американских военных в финском аэропорту Рованиеми, который находится всего в 769 километрах от Санкт-Петербурга. Как объяснил 5-tv.ru политолог Юрий Светов, этот шаг является реальной угрозой для безопасности России.

Финляндия вступила в блок НАТО и теперь будет предоставлять территорию и все свои оборонные возможности для других членов военного альянса, в первую очередь, для США. По словам эксперта, для России это является угрозой, и государство уже принимает меры для своей безопасности. Так, сейчас разворачивается Ленинградский военный округ, куда подтягиваются, в том числе, дополнительные средства защиты.

«Мы должны понимать: мы обрели еще одного врага с границей, протяженностью почти в 1200 километров. Я обратил внимание на интервью президента Финляндии Ниинисте, где он рассуждает о ядерном оружии, об опасности его применения, но где-то абстрактно, далеко. У них, видимо, до сих пор нет понимания, что ядерная угроза теперь нависает над самой Финляндией. Если они будут вести такие опасные игры с США, то взамен могут получить серьезный и сокрушительный удар. Как это было, когда Финляндия сотрудничала с Германией в годы Второй Мировой войны», — говорит эксперт.

Юрий Светов считает, что финны уверены, что их защитит их пятая статья устава НАТО. На нее же, кстати, уповают и страны Прибалтики, воспринимая это как «мощный зонтик, развернутый над ними». Однако, как подчеркивает политолог, статья вступает в силу с определенными согласованиями и даже оговорками. К тому же, если посмотреть на геополитику в целом, становится ясно, что США и «коренные» страны НАТО рассматривают и Прибалтику, и Финляндию как некое предполье или лимитроф, то есть пограничную территорию между двумя большими государствами. Нечто похожее было в годы перед Второй мировой войной, когда такими лимитрофами, отгораживающими Европу от советской России, являлись Польша и Прибалтика. Теперь, уверен специалист, эти государства снова возвращаются к той же роли.

Что касается когда-то дружеских отношений России и Финляндии, например, в экономической сфере, то, по мнению Светова, Финляндия не будет жертвовать своей политикой подчинения США. И РФ придется на долгое время забыть об этом, возможно, на 20, а то и 30 лет.

«Мы пребывали в таких иллюзиях, когда казалось, что мощные экономические связи гарантируют сохранение дружественных связей. Но, как замечают эксперты, перед Первой мировой войной Германия была главным инвестором в Россию. Как это остановило немцев от войны с нами? А перед Второй мировой войной — какие у нас были экономические отношения с Германией, за что нас либералы все время попрекают? И что Германия напала», — напоминает политолог.

Также России не стоит обманываться, например, тем, что финны сейчас вновь начали выдачу виз. Ведь они дают разрешение на въезд в свою страну только студентам, бизнесменам и тем, кто планирует навестить родственников. Ни о каком туризме речи не идет. Да и предпринимателей там ждут, как убежден эксперт, только для того, чтобы у них «законно» отобрали бизнес.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров.