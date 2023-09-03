В Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 14 0

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров

В Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Москва не раз отмечала, что не отказывалась от переговорного процесса. Их заблокировал Киев.

Мировому сообществу придется оказать давление на Москву и Киев для того, чтобы они сели за стол переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газеты 20minutos.

По его словам, Китай вместе с другими крупными государствами на юге и востоке должны убедить РФ начать мирные переговоры. От США и стран Европейского союза (ЕС) потребуются такие же действия, но уже по отношению к Украине.

«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — подчеркнул Стубб.

В августе 2023 года политик выдвинул свою кандидатуру на пост президента Финляндии. Первый тур пройдет 28 января 2024 года.

До этого действующий президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ООН и ОБСЕ могут стать площадкой для проведения мирных переговоров по украинском конфликту.

Москва не отказывалась от мирных переговоров. Этот процесс заблокировала Украина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге.

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