В Финляндии призвали надавить на РФ и Украину для переговоров

Экс-премьер Финляндии Стубб призвал надавить на РФ и Украину ради переговоров
Фото: © РИА Новости / Максим Гучек
Москва не раз отмечала, что не отказывалась от переговорного процесса. Их заблокировал Киев.
Мировому сообществу придется оказать давление на Москву и Киев для того, чтобы они сели за стол переговоров. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб в интервью испанской газеты 20minutos.
По его словам, Китай вместе с другими крупными государствами на юге и востоке должны убедить РФ начать мирные переговоры. От США и стран Европейского союза (ЕС) потребуются такие же действия, но уже по отношению к Украине.
«Придется оказывать сильное давление на обе стороны», — подчеркнул Стубб.
В августе 2023 года политик выдвинул свою кандидатуру на пост президента Финляндии. Первый тур пройдет 28 января 2024 года.
До этого действующий президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что ООН и ОБСЕ могут стать площадкой для проведения мирных переговоров по украинском конфликту.
Москва не отказывалась от мирных переговоров. Этот процесс заблокировала Украина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Финляндия возобновила прием документов на визы в Петербурге.
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