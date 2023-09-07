«Будет это вспоминать»: Киркоров дал юному фанату-хоккеисту 20 тысяч на форму

Артист случайно встретил ребят, которые зарабатывают тем, что моют машины.

Певец Филипп Киркоров выходил с дня рождения «Русского радио» в Москве рядом с торговым центром Vegas. Звезда прошел бы и дальше, но решил остановиться. Его заинтересовали юные фанаты, которые зарабатывают тем, что моют машины.

Как стало известно 5-tv.ru, один из мальчиков таким образом зарабатывает себе на хоккейную форму. Он уже отложил 40 тысяч, но для исполнения мечты ему не хватало еще 20. Киркоров не устоял перед юным дарованием и решил подарить ему кругленькую сумму.

Из своей сумочки он достал 25 тысяч, последнюю пятитысячную купюру он отдал со словами: «На, с пацанами разделишь». Получив денежку, ребята радостно убежали.

«Это надо Боженьку благодарить. Он вышел, а тут и я вышел. Звезды сошлись. А может быть это будущая звезда НХЛ. Кто знает? Он потом будет вспоминать, когда вырастет, станет олимпийским чемпионом, мировым лидером, звездой, как Овечкин, что когда-то в его жизни был такой маленький эпизод. Может, меня уже на свете не будет, а он будет это вспоминать», — трогательно прокомментировал свой поступок Киркоров.

По словам артиста, он сам будет помнить этот радостный возглас парней всю оставшуюся жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты Киркорова хотели купить его биоматериалы после пластики.