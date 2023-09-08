КНДР спустила на воду атомную подводную лодку с тактическим ядерным оружием

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 24 0

В данный момент она готовится к выходу в море.

КНДР спустила на воду атомную подводную лодку с тактическим ядерным оружием

Фото: Reuters / KCNA

Читайте нас в: Дзен Новости

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) спустила на воду атомную подводную лодку, которая оснащена ядерным оружием. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи». Известно, что спуск был произведен на торжественной церемонии, на которой присутствовал лидер страны — Ким Чен Ын.

«Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — сообщено на сайте радиостанции.

Эта лодка — первая в Северной Корее, которая оснащена тактическим ядерным вооружением. В данный момент она готовится к выходу в море для прохождения ряда испытаний.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США попросят Северную Корею не поставлять оружие России.

+11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
98.20
0.36 105.28
0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:53
Долг платежом красен: как перестраховаться при одалживании денег друзьям
3:40
Адриян Осенний и Наталья Овсянница: какие блюда традиционно готовили 8 сентября
3:39
США доставят на Украину снаряды с обедненным ураном вместе с танками Abrams
3:23
Путин поручил разработать льготы создателям деталей к суперкомпьютерам
3:07
«Любимые мальчики»: Стриженова раскрыла секрет имен внуков после крещения
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 сентября, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Стриженова провела с новорожденными внуками древний обряд
Насколько опасны дроны UJ-23 Topaz для тыловых объектов ВС РФ, и есть ли контрмеры?
«Начинаю плакать»: в школьные годы Ваня Дмитриенко потерял дорогой телефон
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России