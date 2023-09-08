КНДР спустила на воду атомную подводную лодку с тактическим ядерным оружием

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) спустила на воду атомную подводную лодку, которая оснащена ядерным оружием. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи». Известно, что спуск был произведен на торжественной церемонии, на которой присутствовал лидер страны — Ким Чен Ын.

«Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР», — сообщено на сайте радиостанции.

Эта лодка — первая в Северной Корее, которая оснащена тактическим ядерным вооружением. В данный момент она готовится к выходу в море для прохождения ряда испытаний.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что США попросят Северную Корею не поставлять оружие России.