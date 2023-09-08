«И вновь забилось сердце Донбасса»: 80 лет освобождению Донецка от фашистов

В городе запланированы поздравления ветеранов и другие торжественные мероприятия.

В столице ДНР — в Донецке — сегодня отмечают 80-летие освобождения города от фашистов.

8 сентября 1943 года войска Красной армии прорвали укрепленные позиции гитлеровцев на берегу реки Миус, вошли сначала в Донецк, который тогда назывался Сталино, а затем и в Мариуполь. Вечером того же дня в Москве состоялся праздничный салют.

Министерство обороны России к памятной дате запустило мультимедийный раздел под названием «И вновь забилось сердце Донбасса». Там опубликованы уникальные архивные документы — оперативные сводки, журналы боевых действий и наградные листы, которые описывают подвиги советских воинов.