Громкий скандал: сотни туристов из России застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Испорчен отдых оказался и у тех, кто только готовился вылететь из Москвы в Египет.

В Египте разгорается громкий скандал — сотни российских туристов застряли в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Самолет, который должен был отвезти их домой, сломался, а заменить борт авиаперевозчику оказалось нечем.

И вот уже почти трое суток люди находятся в ожидании вылета. Без горячей еды и малейшего понимания о том, когда вернутся — представители компании только разводят руками.

К слову, испорчен отдых оказался и у тех, кто только готовился вылететь из Москвы в Египет. Все подробности — у корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания «Россия», входящая в состав группы «Аэрофлот», планирует запустить прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Дубай. Теперь улететь с холодного Финского залива на теплый Персидский можно будет без пересадок.

Полеты начнутся уже 30 сентября этого года. Планируется, что лайнеры вместимостью в 128 человек будут отправляться ежедневно.