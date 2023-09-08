«Довели до предела»: подорвавшая здоровье певица Слава улетела из России

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 21 0

Певица Слава улетела на Мальдивы для восстановления здоровья

«Довели до предела»: подорвавшая здоровье певица Слава улетела из России

Фото: Джапаридзе Михаил / ТАСС

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Что происходит со знаменитостью?

Певица Слава, едва отошедшая после скандала с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, решила поправить здоровье на островах. Звезда рассказала в личном блоге в социальных сетях, что сразу после Дня знаний она отправилась на Мальдивы.

Там, в спокойной обстановке, знаменитость хочет прийти в себя после неудачной, как она считает, пластической операции по увеличению груди и последующего длительного лечения. Из-за стресса Слава даже начала терять голос.

«Улетела лечиться на Мальдивы. Переживания и нервы довели до предела, и я начала терять самое дорогое для меня — голос. Три месяца беспрерывного кашля. Уже второй курс антибиотиков. Молчу уже пять дней, стало уже почти совсем хорошо», — призналась певица.

Слава добавила, что сняла на время отдыха виллу. Сейчас она бережет свои связки настолько, что избегает разговоров даже с персоналом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Слава объяснила свою позицию в конфликте с хирургом Хайдаровым.

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