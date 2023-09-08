Убийственная шаурма: что испытали при отравлении фастфудом жители Льгова

Выжившие пострадавшие дали комментарий по этому случаю.

В Курской области в городе Льгов 22-летняя девушка отравилась шаурмой. И этот перекус привел к смерти. Сайту 5-tv.ru удалось поговорить с другими пострадавшими по этому делу. Также известно, что Следственный комитет по региону уже начал расследование.

Перед смертью девушка вызвала скорую и была доставлена в больницу. Но несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти. По предварительной информации за медицинской помощью обращались десять человек. Роспотребнадзор по Курской области проводит проверку по этим случаям.

Пострадавшие, которые отравились шаурмой, рассказали 5-tv.ru о том, что им удалось пережить. Одна из потерпевших взяла себе на обед это блюдо, но ближе к трем часа дня ей стало плохо. Женщину начало тошнить. Также у нее была диарея. Коллеги пострадавшей купили ей лекарства и это помогло облегчить ее страдания. К врачам она решила не обращаться.

А вот другая семья столкнулась с более жестокими симптомами. Женщина приехала к родственникам. И увидела своими глазами, как маленькому ребенку ее брата, ему самому и его жене плохо. Мужчина же пострадал больше всех.

Пострадавший лежал без сознания, его сестра пыталась поднять его, но это оказалось безуспешно. В итоге женщина решила позвонить своему супругу, чтобы они смогли вместе погрузить потерпевшего в автомобиль. Мужчина не понимал где он находится и что с ним происходит. Его привезли домой и пострадавшей семье вызвали скорую. У мужчины к тому моменту были мурашки, поднялась температура и его трясло.

Когда приехали врачи скорой они оказали все необходимую помощь пострадавшим.

«Можно сказать достали моих родных с того света», — сказала женщина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 53 человек.