Американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 18 0

Актера Дэнни Мастерсона осудили на 30 лет за изнасилования 20-летней давности

Американского актера приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилование двух женщин

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Звезда популярного сериала будет пытаться обжаловать приговор.

Актера Дэнни Мастерсон приговорили к 30 годам тюрьмы за два изнасилования 20-летней давности, что равносильно пожизненному заключению, учитывая возраст артиста. Суд признал Мастерсона виновным после показаний его жертв — двух женщин, и теперь адвокаты звезды ситкома «Шоу 70-х» будут пытаться обжаловать приговор, сообщает издание dni.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Актер содержится под стражей с мая. По информации очевидцев, на решающем заседании Мастерсон никак не реагировал на двух потерпевших во время их выступлений. Он решительно продолжает настаивать на своей невиновности.

«Ты жалкий, беспокойный и совершенно жестокий. Миру будет лучше, если ты будешь в тюрьме», — заявила артисту одна из потерпевших.

Другая отметила, что актер ничуть не раскаялся за причиненную боль.

Конечно, закон позволяет Мастерсону претендовать на выход из тюрьмы по УДО через 25 лет, но актер к этому времени будет уже слишком стар. Никто не может гарантировать, что он доживет до этих дней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Линдеманн сделал ход конем после громкого скандала.

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