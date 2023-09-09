Ушел из жизни разработчик программы Power Point Деннис Остин

В Соединенных Штатах Америки ушел из жизни разработчик программы PowerPoint Деннис Остин. Ему было 76 лет. Об этом сообщает газета The Washington Post после беседы с его сыном Майклом.

Он сообщил, что причиной смерти Денниса Остина стал рак легких. Программист много лет боролся с тяжелой болезнью, но онкология дала метастазы в мозг.

Он запомнился миру тем, что вместе со своим коллегой и другом Робертом Гаскинсом создал одну из самых известных программ для презентаций.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве умер известный пластический хирург Отари Гогиберидзе.